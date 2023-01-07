Измайлов сообщил, что Дзюба предлагал свои услуги «Пари НН», но клубу это неинтересно

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов сообщил, что экс-форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба предложил клубу свои услуги.

«Артем Дзюба предлагал cвои уcлуги «Пари НН»? C ним лично у меня диалога не было, но были определенные люди, которые позвонили в наш клуб и предложили его уcлуги. Нам это неинтереcно.

Политика нашего клуба не подразумевает [вариант] брать футболистов за большие деньги. Да, он звездный игрок, но уже возрастной.

Нашу стратегию клуба ярко демонстрирует ситуация с Ильей Агаповым. Никаких переговоров с Артемом Дзюбой не было и не будет», — цитирует Измайлова «Чемпионат.com».

Напомним, Дзюба в начале ноября покинул турецкий клуб «Адана Демирспор», в который перешел в августе 2022 года на правах свободного агента. Последний раз он появлялся на поле 7 октября, а всего провел за команду пять матчей.

Ранее сообщалось, что российский защитник клуба «Пари НН» Илья Агапов подписал контракт с ЦСКА до 2027 года.