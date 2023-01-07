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Терещенко назвал Гашека идиотом за призыв к недопуску россиян к международным турнирам

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший хоккеист казанского «Ак Барса» и сборной России Алексей Терещенко прокомментировал призыв олимпийского чемпиона Доминика Гашека не допускать российских спортсменов к международным стартам.

«Хотелось бы выругаться, но не буду. Просто больной человек. При чем тут спорт и политика. Больше ничего не могу сказать. Идиот», — приводит слова Терещенко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе и забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В начале июля дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.

Ранее сообщалось, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил рекорд по числу сыгранных матчей в Национальной хоккейной лиге среди россиян.

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