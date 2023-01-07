Петржела: «Зенит» — отец русского футбола, а «Спартак» — сын-двоечник

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела сравнил уровень сине-бело-голубых и московского «Спартака».

«Никто не отрицает историческое величие «Спартака». Но это относится к советской команде, которая показывала зрелищный футбол и выигрывала трофеи.

К современному «Спартаку» не применим термин «великая команда». Сейчас, скорее, «Зенит» соответствует этому статусу.

Можно сказать, что «Зенит» — отец русского футбола, а «Спартак» — сын-двоечник, который пытается быть похожим на отца, но у него не получается. Красно-белым предстоит много работать, чтобы изменить ситуацию», — цитирует чешского специалиста «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) сине-бело-голубые набрали 42 очка и занимают первое место в турнирной таблице. «Спартак» расположился на второй строчке и отстает на шесть баллов.

Петржела возглавлял петербургский клуб с 2003 по 2006 годы. Последним клубом 66-летнего специалиста был чешский «Фастав», который он покинул в 2018 году.

Ранее Петржела заявил, что ему не нравится политика России.