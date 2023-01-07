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Гашек выразил надежду, что ни одного россиянина не пустят на хоккейный или теннисный турнир

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Global Look Press

Бывший вратарь сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек отреагировал на заявление главы Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа о рассмотрении вопроса возвращения команд из России на конгрессе организации в конце мая 2023 года.

«Глава IIHF прокомментировал (не)принятие российских и белорусских хоккеистов обратно в «наши турниры» и сказал, что политика на него не повлияет. Надеемся на это! Если IIHF не хочет афишировать спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) России и нести ответственность, как и НХЛ, то она не может вернуть Россию и Белоруссию обратно.

Еcть ли возможноcть, что их cпортcменов не пуcтят в cтраны, принимающие турниры? Я cчитаю это долгом каждой демократичеcкой cтраны в данной cитуации. И не только в хоккее. Надеюcь, ни одного роccийcкого или белоруccкого cпортcмена в данной cитуации не пуcтят на хоккейный, тенниcный или другой турнир. Мы не должны тем cамым cпоcобcтвовать их рекламе», — написал экс-хоккеист в социальных сетях.

Напомним, что Международная федерация хоккея приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе и забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В начале июля дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.

Ранее бывший тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что положительно относится к заявлению Тардифа о возвращении России на ЧМ в новом сезоне.

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