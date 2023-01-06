Петржела заявил, что Дзюбе должно быть стыдно предлагать себя клубам РПЛ

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на информацию о возможном переходе форварда Артема Дзюбы в «Пари Нижний Новгород».

Ранее журналист Иван Карпов заявил, что Артем Дзюба предлагает себя клубам Российской премьер-лиги (РПЛ). Также Карпов добавил, что в «Пари НН» футболисту ответили отказом.

По мнению Петржелы, «Пари НН» лучше дать шанс молодому игроку, а не приглашать 34-летнего нападающего.

«Говорят, что Дзюба сам предлагает себя клубам РПЛ? Если это так, то ему должно быть стыдно. Это не по-мужски и совсем непрофессионально», — цитирует чешского специалиста «РБ Спорт».

Напомним, Дзюба в начале ноября покинул турецкий клуб «Адана Демирспор», в который перешел в августе 2022 года на правах свободного агента. Последний раз он появлялся на поле 7 октября, а всего провел за команду пять матчей.

Экс-капитан сборной России сообщил, что ушел из турецкой команды, так как полон амбиций и хочет играть, а не сидеть на скамье запасных.