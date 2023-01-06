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Капитан «Вашингтона» Овечкин находится в шаге от рекорда НХЛ 26-летней давности

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Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (6:2) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Этот гол стал для него 29-м в текущем сезоне.

Как отмечает преcc-cлужба НХЛ, 37-летний роccиянин оcтановилcя в шаге от повторения рекорда экc-хоккеиcта «cтоличных» Майка Гартнера. Легенда «Вашингтона» забивал не менее 30 голов в 17 cезонах в НХЛ — это лучшее доcтижение в иcтории лиги.

На счету Овечкина на данный момент 16 таких чемпионатов. Единственный раз, когда форвард не доходил до отметки в 30 шайб, случился в сезоне-2020/2021, сокращенном из-за коронавируса. Тогда капитан «Кэпиталз» отметился 24 голами.

Всего на счету Овечкина 809 шайб в НХЛ. Он отстает на 85 шайб от лидера списка лучших снайперов в истории лиги Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы.

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на чистое второе место по числу набранных очков в НХЛ среди европейцев.

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Хоккей. НХЛ
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