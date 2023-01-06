Экс-защитник «Спартака» Агапов подписал контракт с ЦСКА до 2027 года

Российский защитник клуба «Пари Нижний Новгород» Илья Агапов подписал контракт с ЦСКА до 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

21-летний Агапов — воспитанник казанского «Рубина», который сейчас выступает в Первой Лиге. Ранее он выступал за «Нефтехимик» и «Спартак-2», а контракт с нижегородским клубом подписал в летнее трансферное окно 2022 года, проведя в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 16 поединков.

Московский ЦСКА после 17 туров национального первенства занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ. В активе подопечных Владимира Федотова 29 очков, клуб на 13 баллов отстает от лидера — петербургского «Зенита».

Вторая часть сезона для красно-синих начнется гостевой встречей с «Сочи». Матч состоится 4 марта и начнется в 19:00 по московскому времени.

Ранее футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил, что будущее экс-игрока «Зенита» Артема Дзюбы зависит от его физических кондиций.

Сейчас 34-летний Дзюба находится без команды. Ранее он выступал в Турции за клуб «Адана Демирспор» с августа 2022 года. 3 ноября его контракт с командой был расторгнут.