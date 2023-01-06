Источник: экс-защитник «Спартака» Агапов удачно прошел медосмотр в ЦСКА

Защитник «Нижнего Новгорода» Илья Агапов успешно прошел медицинский осмотр в московском ЦСКА, сообщает Sport24.

«Илья Агапов сегодня успешно прошел медосмотр в ЦСКА. Почему выбор был сделан в пользу армейцев? ЦСКА сделал конкретное предложение, в то время как «Локомотив» затянул с решением», — заявил источник, близкий к ситуации.

21-летний Агапов — воспитанник казанского «Рубина», который сейчас выступает в Первой Лиге. Ранее он выступал за «Нефтехимик» и «Спартак-2», а контракт с нижегородским клубом подписал в летнее трансферное окно 2022 года, проведя в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 16 поединков.

Московский ЦСКА после 17 туров национального первенства занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ. В активе подопечных Владимира Федотова 29 очков, клуб на 13 баллов отстает от лидера — петербургского «Зенита».

Ранее сообщалось, что бразильский журналист Фабио Алейшо сообщил, что защитник «Коринтианса» Роберт Ренан подписал контракт с петербургским «Зенитом». Об этом журналист написал в социальных сетях.

Как сообщалось ранее, Ренан и полузащитник Ду Кейрос стали частью сделки по переходу нападающего Юри Алберто в «Коринтианс».