Источник: бразильский защитник «Коринтианса» Ренан стал игроком «Зенита»

Бразильский журналист Фабио Алейшо сообщил, что защитник «Коринтианса» Роберт Ренан подписал контракт с петербургским «Зенитом». Об этом журналист написал в социальных сетях.

Как сообщалось ранее, Ренан и полузащитник Ду Кейрос стали частью сделки по переходу нападающего Юри Алберто в «Коринтианс». Ду Кейрос присоединится к сине-бело-голубым летом, а Ренан перейдет в клуб с берегов Невы нынешней зимой, после выступления на молодежном чемпионате Южной Америки.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Сергея Семака набрали 42 очка и занимают первое место в турнирной таблице. Ближайший преследователь «Зенита», московский «Спартак», отстает на шесть баллов.

Вторая часть сезона для петербургского клуба стартует домашней встречей с клубом «Пари Нижний Новгород». Матч состоится 4 марта. Начало в 19.00 по московскому времени.

Ранее футбольный комментатор Геннадий Орлов сравнил бразильского атакующего хавбека «Зенита» Малкома и нидерландского форварда московского «Спартака» Квинси Промеса.

В нынешнем сезоне Малком в 17 матчах РПЛ забил 12 мячей и сделал семь результативных передач.