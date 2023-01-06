Олимпийский чемпион Ягудин о хейтерах: у них не все в порядке с головой

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался о негативной реакции болельщиков на его работу комментатором, передает РИА Новости.

Напомним, что в 2019 году фанаты фигурного катания создали петицию с требованием отстранить Ягудина от работы комментатором. В конце 2022 года стало известно, что отец Александры Трусовой также вступил в конфликт с Первым каналом, требуя запретить Ягудину и Татьяне Тарасовой комментировать соревнования с участием его дочери.

«Как можно относиться к таким людям, которые находят время открыть сайт, написать какое-то говно? Это ненормальные люди, у них не все в порядке с головой», — заявил Ягудин.

Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию.

Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о натянутых отношениях с Алексеем Ягудиным.

Ягудин и Плющенко, которые соперничали еще во время спортивной карьеры, в октябре устроили заочную перепалку в социальных сетях, которая продолжалась несколько дней.

Конфликт двух легендарных фигуристов начался после того, как Плющенко в интервью «Матч ТВ» на вопрос о возможном сражении с Ягудиным в рамках шоу-турнира заявил, что тот не умеет кататься и должен «сидеть и продолжать комментировать».