«Зачем злорадствовать и говорить что-то за глаза?»: Орлов о будущем Дзюбы

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о будущем экс-форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.

«Не буду советовать Дзюбе завершить карьеру. Пусть решает сам. Вся штука в том, что я не знаю, в какой он сейчас форме. Он же где-то тренируется. Писали, что у него есть вариант в Турции. Все зависит от его физических кондиций. Я давно его не видел в деле.

Зачем злорадствовать и говорить что-то за глаза? Могу ему только пожелать успеха. Если Артем хочет и дальше играть, все зависит только от него. Пусть доказывает, что еще не сказал своего последнего слова в футболе. Уровень-то у него был высокий», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Сейчас 34-летний Дзюба находится без команды. Он уже ранее выступал в Турции за клуб «Адана Демирспор» с августа 2022 года. 3 ноября его контракт с командой был расторгнут.

Всего россиянин сыграл четыре матча за «Адану», ни одного не провел полностью. Последний раз он появлялся на поле 7 октября.

Ранее бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили назвал Артема Дзюбу топ-игроком европейского уровня.