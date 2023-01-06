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Глава ФТР Тарпищев: Медведев и Джокович еще не в порядке

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Susana Vera/Reuters

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал предстоящее противостояние между россиянином Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем на турнире в Австралии, передает Sport24.

Матч полуфинала турнира в Аделаиде должен состояться 7 января, ориентировочное начало — 13:00 по московскому времени.

«Оба играют и готовятся к Australian Open, и оба еще не в порядке. Конечно, Медведев и Джокович будут биться за результат, но этот турнир не самоцель. Победа всегда добавляет эмоций, но и поражение в данном случае не имеет абсолютно никакого значения», — сказал Тарпищев.

6 января в рамках четвертьфинала Медведев в двух сетах с результатом 6:3, 6:3 одолел своего соотечественника — Карена Хачанова. В этот же день Джокович расправился с канадским теннисистом Денисом Шаповаловым, их матч также завершился в двух сетах с результатом 6:3, 6:4.

Всего между собой Медведев и Джокович играли 12 раз. Общий счет 8:4 в пользу серба, на харде он ведет 7:3. Последний их поединок состоялся несколько недель назад на Итоговом турнире. Тогда сильнее оказался Джокович 6:3, 6:7, 7:6.

Ранее сообщалось, что знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Чесноков прокомментировал игру экс-первой ракетки мира серба Новака Джоковича на старте сезона, а также оценил его шансы на предстоящем первом турнире «Большого шлема» в сезоне Australian Open.

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