Орлов объяснил, почему Малком лучше Промеса

Футбольный комментатор Геннадий Орлов сравнил бразильского атакующего хавбека петербургского «Зенита» Малкома и нидерландского форварда московского «Спартака» Квинси Промеса.

«Промес входит в тройку сильнейших игроков России в 2022 году. Но на первое место поставлю Малкома. Бразилец производит более целостное впечатление, играет стабильнее. Считаю, бразилец посильнее Промеса. Малком не выпадал из игры в прошлом году», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

В текущем сезоне Промес провел за «Спартак» в Российской премьер-лиге (РПЛ) 16 матчей, отметившись 14 забитыми мячами и шестью результативными передачами. На текущий момент он является лучшим бомбардиром чемпионата вместе с Владимиром Сычевым.

В нынешнем сезоне Малком в 17 матчах РПЛ забил 12 мячей и сделал семь результативных передач.

Ранее экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо назвал лидера красно-белых во времена его нахождения в клубе.