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Президент IIHF высказался об участии игроков из НХЛ в Олимпиаде-2026

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Horst Galuschka/dpa/Global Look Press

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф поделился своим мнением о возможности участия игроков из Национальной хоккейной лиги в Олимпийских играх — 2026, которые пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

«Мы не туристическое агентство. Мы организуем мероприятия... Но я настроен оптимистично. Если бы это зависело только от игроков, они бы приехали. Но все гораздо сложнее», – приводит слова Тардиффа журналист Скотт Уилер.

Хоккеисты из НХЛ участвовали в Олимпиадах с 1998 по 2014 год, пропустив Игры 2018 и 2022 годов. Причем в Пекине-2022 игроки сильнейшей лиги мира изначально должны были участвовать, однако из-за ситуации с коронавирусом НХЛ в конечном счете воспользовалась возможностью отказаться отправлять их в Пекин.

Участие в хоккейном турнире Зимних Олимпийских игр было одним из условий профсоюза игроков НХЛ при заключении последнего на данный момент коллективного соглашения с владельцами клубов НХЛ.

Ранее сообщалось, что у российского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина родился ребенок.

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Хоккей. НХЛ
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