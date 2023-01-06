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Свечников повторил личный рекорд по броскам и не забил в третьей игре подряд

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Reuters

Российский нападающий клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников в матче регулярного чемпионата против «Нэшвилл Предаторз» повторил свой личный рекорд по попаданиям в створ ворот соперников, нанеся восемь точных выстрелов. Однако финский голкипер «хищников» Юусе Сарос справился со всеми попытками вингера.

Таким образом, Свечников, являющийся лучшим снайпером «ураганов» в нынешнем сезоне, не может отличиться уже в трех встречах кряду. Всего на счету россиянина 33 (19+14) очка в 39 матчах.

Против «Нэшвилла» он провел на льду 18:23, отметившись двумя силовыми приемами, двумя перехватами, совершив одну потерю и заработав показатель полезности -1.

Что касается Сароса, то он отразил 64 из 67 бросков по своим воротам и одержал победу (5:3), показав третий результат за всю историю НХЛ по количеству сейвов в матче регулярного чемпионата. Тем не менее «Каролина» остается на втором месте во всей лиге после «Бостона», набрав 56 очков в 39 встречах, а «Нэшвилл» с 40 баллами в 37 матчах не попадает в зону плей-офф на Западе.

Ранее сообщалось, что пресс-служба НХЛ объявила первых игроков, выбранных для участия в Матче звезд лиги.

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Хоккей. НХЛ
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