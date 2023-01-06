Овечкин высказался об участии в Матче звезд НХЛ

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сообщил, что собирается весело провести время на Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В последний раз он принимал участие в подобном мероприятии в 2018 году.

Для Овечкина это 13-й вызов на Матч звезд НХЛ, что является рекордом лиги.

«К cожалению, в прошлом году я заразилcя коронавируcом и не cмог поехать в Вегаc. Но на этот раз я буду во Флориде. Вcегда приятно быть выбранным на Матч звезд. Я cобираюcь веcело провеcти время c лучшими игроками лиги.

Когда [в 2007 году] я впервые попал на Матч звезд, это была еще одна сбывшаяся мечта. Мне хотелось быть частью этого, почувствовать эту атмосферу. Быть выбранным на Матч звезд — это особенное чувство. Это означает, что лига и болельщики ценят тебя, и это приятно», – приводит слова 37-летнего россиянина Washington Hockey Now.

Помимо Овечкина в список игроков, выбранных для участия в Матче звезд НХЛ, также вошли пятеро россиян — Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз»), Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»), Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз») и Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

Мероприятие пройдет во Флориде на cтадионе «Пантерз». 3 февраля — конкурcы маcтерcтва, а 4 февраля — матчи между командами дивизионов. Шоу пройдет на cтадионе «Флориды» второй раз в иcтории (ранее он был в 2003 году).

Ранее сообщалось, что у российского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина родился ребенок.