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Итальянский фигурист Ригини заявил, что без россиян популярность фигурного катания упала до нуля

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Александр Вильф/РИА Новости

Российский и итальянский фигурист Иван Ригини высказался о ситуации с мировым фигурным катанием на фоне отстранения российских спортсменов от международных турниров.

«Фигурное катание теряет популярноcть. ISU не финанcируетcя наcтолько, наcколько могло бы, поэтому люди не знают, как cделать клаccные cоревнования. А cейчаc руccкие переcтали приезжать, и популярноcть вообще упала до нуля, начал пропадать ажиотаж», — приводит слова спортсмена «Чемпионат.com».

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.

Ригини четыре раза становился чемпионом Италии, а теперь работает тренером в академии Флорана Амодио во Франции.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заверила, что у российских фигуристов нет проблем с мотивацией.

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