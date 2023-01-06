Рианчо: самые большие яйца в «Спартаке» были у Промеса

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо ответил на вопрос, кто был лидером красно-белых во времена его нахождения в команде и мог заступиться за партнеров.

Испанский специалист работал в столичном клубе в 2018 году. Сначала помощником Массимо Карреры, а после его ухода — исполняющим обязанности главного тренера.

«Cамые большие яйца в «Cпартаке» были у Промеcа. Чеcтно, в душ не заглядывал. В ванных и банных делах у наc был только один экcперт — Дениc Глушаков. Он точно знает, у кого cамый большой», — цитирует испанца Sport24.

После 17 туров «Спартак» располагается на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 36 очков. Лидером чемпионата является петербургский «Зенит», набравший 42 балла.

Ранее Массимо Каррера назвал двух игроков красно-белых, которых он приобрел бы в первую очередь, если бы возглавил клуб чемпионата Италии.