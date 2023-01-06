Издание L'Équipe выбрало лучшего спортсмена 2022 года

Французское издание L'Équipe признало футболиста «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионеля Месси лучшим спортсменом 2022 года.

Нападающий стал в составе сборной Аргентины победителем чемпионата мира — 2022 в Катаре, а также был признан лучшим игроком турнира.

Второе место в голосовании занял партнер 35-летнего аргентинца по клубу — француз Килиан Мбаппе. На третьем строчке расположился испанский теннисист Рафаэль Надаль.

1. Лионель Меccи (футбол, 808 баллов)

2. Килиан Мбаппе (футбол, 381)

3. Рафаэль Надаль (тенниc, 285)

4. Ремко Эвенепул (велоcпорт, 252)

5. Макc Ферcтаппен (Формула-1, 196)

6. Карим Бензема (футбол, 195)

7. Арман Дюплантиc (легкая атлетика, 185)

8. Cтефен Карри (баcкетбол, 139)

9. Антуан Дюпон (регби, 105)

10. Давид Попович (плавание, 98).

Ранее исследовательская группа CIES Football Observatory обнародовала свою версию рейтинга самых дорогих футболистов планеты. В топ-100 не попали Лионель Месси и нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду.