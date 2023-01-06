Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Шесть россиян приглашены для участия в матче звезд НХЛ

close
100%
Geoff Burke/Reuters

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) объявила первых игроков, выбранных для участия в Матче звезд лиги.

В список попали шестеро россиян — Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Андрей СвечниковКаролина Харрикейнз»), Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»), Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз») и Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

Для Овечкина это 13-й вызов на Матч звезд НХЛ, что является рекордом лиги.

Мероприятие пройдет во Флориде на cтадионе «Пантерз». 3 февраля — конкурcы маcтерcтва, а 4 февраля — матчи между командами дивизионов. Шоу пройдет на cтадионе «Флориды» второй раз в иcтории (ранее он был в 2003 году).

Ранее сообщалось, что сборная Канады по хоккею в овертайме обыграла Чехию (3:2) в финальном матче молодежного чемпионата мира (до 20 лет), который прошел в Галифаксе.

Североамериканская команда в 20-й раз стала победителем молодежного чемпионата мира и завоевала золото во второй раз подряд, защитив титул.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть