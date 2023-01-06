Шесть россиян приглашены для участия в матче звезд НХЛ

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) объявила первых игроков, выбранных для участия в Матче звезд лиги.

В список попали шестеро россиян — Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз»), Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»), Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз») и Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

Для Овечкина это 13-й вызов на Матч звезд НХЛ, что является рекордом лиги.

Мероприятие пройдет во Флориде на cтадионе «Пантерз». 3 февраля — конкурcы маcтерcтва, а 4 февраля — матчи между командами дивизионов. Шоу пройдет на cтадионе «Флориды» второй раз в иcтории (ранее он был в 2003 году).

Ранее сообщалось, что сборная Канады по хоккею в овертайме обыграла Чехию (3:2) в финальном матче молодежного чемпионата мира (до 20 лет), который прошел в Галифаксе.

Североамериканская команда в 20-й раз стала победителем молодежного чемпионата мира и завоевала золото во второй раз подряд, защитив титул.