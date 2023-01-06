Стал известен победитель молодежного чемпионата мира по хоккею

Сборная Канады по хоккею в овертайме обыграла Чехию (3:2) в финальном матче молодежного чемпионата мира (до 20 лет), который прошел в Галифаксе (Канада).

В составе североамериканской команды голами отметились Шейн Райт и Дилан Гюнтер (дубль). У чехов шайбы на счету Иржи Кулиха и Якуба Коша. Примечательно, что сборная Чехии смогла отыграться в третьем периоде со счета 0:2, забросив свои шайбы за две минуты.

Сборная Канады в 20-й раз стала победителем молодежного чемпионата мира и завоевала золото во второй раз подряд, защитив титул.

Бронзовые медали завоевали хоккеисты сборной США, в овертайме обыгравшие Швецию (8:7).

Изначально МЧМ-2023 должны были принять Омск и Новосибирск, однако из-за ситуации на Украине совет Международной федерации хоккея (IIHF) лишил Россию права на проведение турнира. Кроме того, национальные команды России и Белоруссии не выступили на турнире из-за отстранения.

Ранее сообщалось, что шайба Александра Овечкина и два ассиста Евгения Кузнецова помогли «Вашингтон Кэпиталз» разгромить «Коламбус Блю Джекетс» в матче Национальной хоккейной лиги.