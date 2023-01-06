Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стал известен победитель молодежного чемпионата мира по хоккею

Сборная Канады по хоккею обыграла Чехию и стала чемпионом молодежного ЧМ-2023

close
100%
Simon Hastega/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сборная Канады по хоккею в овертайме обыграла Чехию (3:2) в финальном матче молодежного чемпионата мира (до 20 лет), который прошел в Галифаксе (Канада).

В составе североамериканской команды голами отметились Шейн Райт и Дилан Гюнтер (дубль). У чехов шайбы на счету Иржи Кулиха и Якуба Коша. Примечательно, что сборная Чехии смогла отыграться в третьем периоде со счета 0:2, забросив свои шайбы за две минуты.

Сборная Канады в 20-й раз стала победителем молодежного чемпионата мира и завоевала золото во второй раз подряд, защитив титул.

Бронзовые медали завоевали хоккеисты сборной США, в овертайме обыгравшие Швецию (8:7).

Изначально МЧМ-2023 должны были принять Омск и Новосибирск, однако из-за ситуации на Украине совет Международной федерации хоккея (IIHF) лишил Россию права на проведение турнира. Кроме того, национальные команды России и Белоруссии не выступили на турнире из-за отстранения.

Ранее сообщалось, что шайба Александра Овечкина и два ассиста Евгения Кузнецова помогли «Вашингтон Кэпиталз» разгромить «Коламбус Блю Джекетс» в матче Национальной хоккейной лиги.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть