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Булыкин высказался о реальности пункта об увольнении тренеров в контракте Роналду с «Аль-Насром»

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Знаменитый в прошлом российский футболист, экс-форвард национальной сборной страны Дмитрий Булыкин высказался о том, насколько вероятно наличие в контракте Криштиану Роналду с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии пункта, согласно которому португальский нападающий имеет право увольнять главных тренеров.

«Думаю, такого пункта нет, но что его слово может быть решающим для владельцев команды — это факт. Но все-таки именно пункт такой вряд ли есть в контракте», — подчеркнул Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru».

Также он рассказал, что считает Роналду существенным усилением для его новой команды, после чего «Аль-Наср» станет главным фаворитом чемпионата Саудовской Аравии.

«Криштиану может помочь. Все-таки он один из величайших футболистов этого поколения, поэтому безусловно сможет. К нему будет пристальное внимание. Посмотрим, как у него получится, но я думаю, что получится хорошо, и «Аль-Наср» будет фаворитом своего чемпионата», — заявил Булыкин.

Ранее российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев назвал дураками эстонских футболистов, извинившихся за фото с Карпиным.

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