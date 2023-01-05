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Российский нападающий Кучеров признан лучшим игроком «Тампы» в декабре

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Paul Sancya/AP

Болельщики «Тампы-Бой Лайтнинг» признали российского нападающего Никиту Кучерова лучшим игроком команды в декабре. Об этом сообщает пресс‑служба клуба.

В последнем месяце 2022 года Кучеров забросил три шайбы и сделал 15 результативных передач в 13 матчах, проведенных в рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Всего на счету россиянина в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ 13 заброшенных шайб и 41 голевая передача.

«Тампа-Бэй» располагается на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, имея в активе 49 очков. В последнем матче хоккеисты «Лайтнинг» потерпели поражение от «Миннесоты Уайлд» со счетом 1:5.

Ранее сообщалось, что Никита Кучеров занял первое место среди российских игроков Национальной хоккейной лиги по показателю ценности.

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Хоккей. НХЛ
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