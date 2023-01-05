Экс-глава РФС Колосков заявил, что Канчельскису надо лечиться после его слов о договорняках

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков резко высказался о бывшем игроке российской национальной команды Андрее Канчельскисе, который утверждает, что сборная России купила все матчи на чемпионате мира — 2018. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Это бред сумасшедшего человека. Человек в здравом уме никогда не скажет такой чуши, даже подумать об этом не сможет. Значит Канчельскису надо лечиться. А не мы должны комментировать его слова», — сказал Колосков.

Напомним, сборная России на домашнем чемпионате мира добилась исторического для себя результата, пробившись в четвертьфинал, где уступила сборной Хорватии только в серии послематчевых пенальти. В матче 1/8 финала против Испании встреча также перетекла в серию 11-метровых ударов, но российская команда тогда оказалась сильнее. На групповом этапе сборная России одержала победу над Саудовской Аравией со счетом 5:0, обыграла Египет (3:1) и потерпела поражение от Уругвая (0:3). Победителем чемпионата мира — 2018 стала национальная команда Франции.

Ранее бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал высказывание Канчельскиса.