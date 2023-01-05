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Невеста Роналду поблагодарила «Аль-Наср» за церемонию в честь перехода Криштиану

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Jon Nazca/Reuters

Джорджина Родригес, невеста форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, на своей станице в социальных сетях поблагодарила «Аль-Наср» за церемонию в честь подписания португальского нападающего.

«Спасибо Саудовской Аравии за такой прекрасный прием. Мы с нетерпением ждем нового приключения с «Аль-Насром» и хотим поблагодарить всех, кто помог всему этому случиться. Я очень рада видеть Криштиану довольным и идти с ним рука об руку в том же направлении», — написала Родригес.

2 января Криштиану Роналду стал игроком «Аль-Насра», по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Сегодня он официально был представлен в качестве игрока клуба. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Так, например, он получит от клуба проживание в роскошном особняке, а также самолет для перелетов в Португалию и Испанию и повышенное внимание ко всем своим потребностям и нуждам своей семьи.

К тому же узбекскому нападающему «Аль-Насра» Джалолиддину Машарипову пришлось уступить Роналду 7-й игровой номер.

Ранее сообщалось, что первый матч «Аль-Насра» после перехода в клуб Роналду перенесен на сутки.

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