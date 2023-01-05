Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-вратарь Кавазашвили заподозрил Канчельскиса в работе на британские спецслужбы

close
100%
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Бывший голкипер национальной команды СССР, «Спартака» и «Торпедо» Анзор Кавазашвили прокомментировал заявление бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» Андрея Канчельскиса, который заявил, что сборная России участвовал в договорных матчах на домашнем чемпионате мира 2018 года. Его слова передает «Матч ТВ».

«Он долгое время играл в Великобритании, которая поддерживает нацистский режим в Украине. И кто‑то может задать вопрос: ты в футбол там играл или сотрудничал со спецслужбами?» — заявил Анзор Кавазашвили.

Напомним, сборная России на домашнем чемпионате мира добилась исторического для себя результата, пробившись в четвертьфинал, где уступила сборной Хорватии только в серии послематчевых пенальти. В матче 1/8 финала против Испании встреча также перетекла в серию 11-метровых ударов, но российская команда тогда оказалась сильнее. На групповом этапе сборная России одержала победу над Саудовской Аравией со счетом 5:0, обыграла Египет (3:1) и потерпела поражение от Уругвая (0:3). Победителем чемпионата мира — 2018 стала национальная команда Франции.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал чушью слова Канчельскиса о договорных матчах России.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть