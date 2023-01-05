Экс-вратарь Кавазашвили заподозрил Канчельскиса в работе на британские спецслужбы

Бывший голкипер национальной команды СССР, «Спартака» и «Торпедо» Анзор Кавазашвили прокомментировал заявление бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» Андрея Канчельскиса, который заявил, что сборная России участвовал в договорных матчах на домашнем чемпионате мира 2018 года. Его слова передает «Матч ТВ».

«Он долгое время играл в Великобритании, которая поддерживает нацистский режим в Украине. И кто‑то может задать вопрос: ты в футбол там играл или сотрудничал со спецслужбами?» — заявил Анзор Кавазашвили.

Напомним, сборная России на домашнем чемпионате мира добилась исторического для себя результата, пробившись в четвертьфинал, где уступила сборной Хорватии только в серии послематчевых пенальти. В матче 1/8 финала против Испании встреча также перетекла в серию 11-метровых ударов, но российская команда тогда оказалась сильнее. На групповом этапе сборная России одержала победу над Саудовской Аравией со счетом 5:0, обыграла Египет (3:1) и потерпела поражение от Уругвая (0:3). Победителем чемпионата мира — 2018 стала национальная команда Франции.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал чушью слова Канчельскиса о договорных матчах России.