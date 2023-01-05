Первый матч «Аль-Насра» после перехода в клуб Роналду перенесен на сутки

Встреча 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль‑Насром» и «Аль‑Таи», которая должна была состояться 5 января, пройдет 6 января. Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальных сетях.

Отмечается, что решение о переносе матча было принято из-за неисправности электрооборудования на стадионе после дождя.

2 января Криштиану Роналду стал игроком «Аль-Насра», по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Сегодня он официально был представлен в качестве игрока клуба. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Так, например, он получит от клуба проживание в роскошном особняке, а также самолет для перелетов в Португалию и Испанию и повышенное внимание ко всем своим потребностям и нуждам своей семьи.

К тому же узбекскому нападающему «Аль-Насра» Джалолиддину Машарипову пришлось уступить Роналду 7-й игровой номер.

Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал переход Криштиану Роналду в «Аль-Наср».