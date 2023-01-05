Капитан «Спартака» Джикия заявил, что не считает Промеса легионером

Капитан «Спартака» Георгий Джикия заявил, что не считает легионером нападающего красно-белых Квинси Промеса. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Думаю, уже нет. Он приезжал к нам в медиакоманду, играл и говорил, что свой — наш братуха! Даже когда он уходил из «Спартака», чувствовалось, что он реально любит эту страну. Были футболисты, которые приезжали, целовали ромб, говорили красивые слова, а потом чуть что — уезжали домой...» — сказал Джикия.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

В текущем сезоне Промес провел за «Спартак» в Российской премьер-лиге (РПЛ) 16 матчей, отметившись 14 забитыми мячами и шестью результативными передачами. Он является лучшим бомбардиром чемпионата на текущий момент вместе с Владимиром Сычевым.

Ранее журналист Gelderlander Лекс Ламмерс прокомментировал желание Квинси Промеса получить российское гражданство.