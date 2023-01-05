Экс-футболист сборной России Канчельскис заявил, что отказался бы возглавить «Барселону»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о своих перспективах в качестве тренера. Его слова передает «Матч ТВ».

«Но сейчас по мере возможностей, если будет предложение из РПЛ, тогда будем общаться и решать. Конечно, если мне скажут есть вариант попасть в «Милан», «Барселону», «Манчестер», то я не готов к этому. Сразу скажу. Ну только сумасшедший тут скажет, что готов», — сказал Канчельскис.

В профессиональной карьере футболиста Канчельскис также выступал за «Эвертон», «Фиорентину», «Рейнджерс», «Манчестер Сити», «Саутгемптон», «Сатурн», «Крылья Советов» и ряд других команд. В качестве тренера Канчельскис работал «Торпедо ЗИЛ», «Уфе», «Юрмале», «Солярисе» и «Навбахоре».

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