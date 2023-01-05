Губерниев ответил Канчельскису, заявившему, что матчи России на ЧМ-2018 были купленными

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» Андрея Канчельскиса о том, что матчи сборной России на чемпионате мира — 2018 были купленными. Слова Губерниева передает «Матч ТВ».

«Будут доказательства — пожалуйста. А главное, представляете, насколько филигранно Акинфеев просчитал траекторию того пеналя! Зная, что матч купленный. А сейчас испанцы на ЧМ тоже не упирались? Кто им проплатил? Они просто играют в антифутбол! Сборная России выиграла честно тот матч. Так что уважаемый Канчельскис пукнул в небо», — сказал Губерниев.

Напомним, сборная России на домашнем чемпионате мира добилась исторического для себя результата, пробившись в четвертьфинал, где уступила сборной Хорватии только в серии послематчевых пенальти. В матча 1/8 финала против Испании встреча также перетекла в серию 11-метровых ударов, но российская команда в тогда оказалась сильнее. На групповом этапе сборная России одержала победу над Саудовской Аравией со счетом 5:0, обыграла Египет (3:1) и потерпела поражение от Уругвая (0:3). Победителем чемпионата мира — 2018 стала национальная команда Франции.