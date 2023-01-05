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Джикия заявил, что «Спартак» по всем показателям лучше других клубов

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Reuters

Капитан «Спартака» Георгий Джикия заявил, что хочет закончить карьеру в московском клубе. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Я бы хотел закончить карьеру в «Спартаке». При этом понимаю: когда придет время, не нужно мучить ни себя, ни клуб. Надо реально оценивать свои силы. Для «Спартака» я хочу только лучшего. Чем «Спартак» лучше остальных? Всем. Есть «Спартак» и все остальные», — сказал Джикия.

Джикия выступает за «Спартак» с сезона-2016/2017. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) капитан московского клуба принял участие в 16 матчах, в которых ему удалось сделать одну результативную передачу.

После 17 туров «Спартак» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 36 очков. Лидером РПЛ является «Зенит», набравший 42 балла.

Ранее Георгий Джикия поделился мнением о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую конфедерацию (АФК).

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Футбол. Чемпионат России
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