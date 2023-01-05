Экс-игрок «МЮ» Канчельскис рассказал, как изменились его отношения с украинцами после 24 февраля

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис рассказал, как изменились его отношения с украинскими друзьями и знакомыми после начала спецоперации. Его слова передает «Матч ТВ».

«С кем-то не такое общение, как раньше. Что я могу поделать? Если человек так думает, я же не могу ему в мозг залезть. Есть друзья, с кем играл в футбол, поддерживал связь, а сейчас отношения уже не такие – натянутые. Ты же чувствуешь это по интонациям, голосу. Ничего не поделаешь – так получилось», — сказал Канчельскис.

В профессиональной карьере футболиста Канчельскис также выступал за «Эвертон», «Фиорентину», «Рейнджерс», «Манчестер Сити», «Саутгемптон», «Сатурн», «Крылья Советов» и ряд других команд. В качестве тренера Канчельскис работал «Торпедо ЗИЛ», «Уфе», «Юрмале», «Солярисе» и «Навбахоре».

Ранее Андрей Канчельскис выразил уверенность, что все матчи национальной команды России на чемпионате мира по футболу — 2018 были куплены.