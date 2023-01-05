Агент Селюк сравнил переход Роналду в «Аль-Наср» с покупкой дорогого скакуна

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал переход португальского нападающего Криштиану Роналду в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Его слова передает «Советский Спорт».

«Мои футболисты играли в Саудовской Аравии. Там местные шейхи помешаны на скачках. Они платят миллионы за скакунов, это престижно. Контракт с Роналду, это как покупка очень дорогущего скакуна. У нас есть такой скакун, а у эмира Катара такого нет. Через полгода интерес к этому скакуну у них пропадает», — сказал Селюк.

2 января Роналду стал игроком «Аль-Насра», по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Сегодня он официально был представлен в качестве игрока клуба. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Так, например, он получит от клуба проживание в роскошном особняке, а также самолет для перелетов в Португалию и Испанию и повышенное внимание ко всем своим потребностям и нуждам своей семьи.

К тому же, узбекскому нападающему «Аль-Насра» Джалолиддину Машарипову пришлось уступить Роналду 7-й игровой номер.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» снизил цены в своем официальном магазине на товары Криштиану Роналду.