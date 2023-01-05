Экс-футболист «МЮ» Канчельскис заявил, что матчи сборной России на ЧМ-2018 были куплены

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис выразил уверенность, что все матчи национальной команды России на чемпионате мира по футболу — 2018 были куплены. Его слова передает «Матч ТВ».

«Нужно поддержать Черчесова за выход в 1/4 финала ЧМ? За что поддержать? За то, что купили все на ЧМ? Все игры купили. Вы что, не знаете об этом? Мы играли домашний чемпионат мира. Результат работы Черчесова был на Евро-2020.

На ЧМ нас за уши тянули. С кем мы там играли? С Уругваем, который нас вынес. С испанцами, которые непонятно играли. Это очень странная игра была. Поверьте, со временем эта пена выйдет наружу», — сказал Канчельскис.

Напомним, сборная России на домашнем чемпионате мира добилась исторического для себя результата, пробившись в четвертьфинал, где уступила сборной Хорватии только в серии послематчевых пенальти. В матча 1/8 финала против Испании встреча также перетекла в серию 11-метровых ударов, но российская команда в тогда оказалась сильнее. На групповом этапе сборная России одержала победу над Саудовской Аравией со счетом 5:0, обыграла Египет (3:1) и потерпела поражение от Уругвая (0:3). Победителем чемпионата мира — 2018 стала национальная команда Франции.

Ранее Канчельскис рассказал, как ему предлагали сдать матч за $500 тысяч.