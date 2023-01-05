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Капитан «Спартака» Джикия поддержал переход РФС в АФК

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Антон Денисов/РИА Новости

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия поделился мнением о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую конфедерацию (АФК). Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«С азиатскими командами сыграть интересно. Разбавить обстановку, бороться за другие трофеи, участвовать в других турнирах. Почему бы и нет? Если бы кто-то знал, сколько точно нам ждать, тогда бы мы по-другому смотрели на этот вопрос. Сейчас мы точно мимо Евро-2024, дальше только чемпионат мира — 2026», — сказал Джикия.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ожидалось, что 30 декабря РФС примет решение относительно перехода в Азиатскую конфедерацию, однако в итоге исполком организации объявил о создании рабочей группы, которая проанализирует ситуацию и даст рекомендации о целесообразности ухода из УЕФА.

Ранее Джикия прокомментировал призывы форварда национальной команды Польши Роберта Левандовски отказаться от встречи с Россией.

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Футбол. Чемпионат России
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