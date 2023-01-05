Inside the Games: итальянский бегун дисквалифицирован на 36 лет за допинг

Итальянский бегун Алессандро Бракони дисквалифицирован на 36 лет за положительную допинг-пробу. Об этом сообщает Inside the Games.

В сентябре прошлого года 36-летний итальянец получил 12-летнюю дисквалификацию за использование, хранение и попытку продажи запрещенных веществ. Позже он получил еще 12 лет бана из-за участия в различных соревнованиях. Теперь к дисквалификации спортсмена добавилось еще 12 лет за то, что он зарегистрировался на марафоне в роли волонтера. Таким образом, Бракони не сможет участвовать в соревнованиях до марта 2058 года. На тот момент ему будет 72 года.

Ранее сообщалось, что российская метательница диска Елена Панова дисквалифицирована на два года из-за того, что ее допинг-проба показала положительный результат.