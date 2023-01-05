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Определились финалисты молодежного чемпионата мира по хоккею

Чехия и Канада сыграют в финале молодежного чемпионата мира по хоккею

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Крис Бэрри/РИА «Новости»

Определились команды, которые сыграют в финальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею — 2023.

Сборная Чехии в полуфинале одержала победу над сверстниками из Швеции со счетом 2:1 (ОТ). Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-центр» в Галифаксе (Канада). В другом матче 1/2 финала канадская молодежная сборная обыграла команду США со счетом 6:2. Матч также состоялся на «Скотиабанк-центр».

Таким образом, финальный матч между Чехией и Канадой пройдет 6 января. Начало встречи запланировано на 2:30 по московскому времени. Днем ранее американцы и шведы поборются за бронзовые медали молодежного чемпионата мира.

Напомним, что Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе и забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В начале июля дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.

Ранее президент IIHF Люк Тардиф пожелал в 2023 году вернуться к нормальной деятельности в мировом хоккее.

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