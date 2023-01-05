Капризов повторил клубный рекорд «Миннесоты», продлив результативную серию до 14 матчей

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов повторил клубный рекорд по продолжительности личной результативной серии. Игра регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Тампа-Бэй Лайтнинг» стала для него 14-й подряд, в которой он совершал результативные действия.

В матче с «Тампой» Капризов оформил дубль, забросив, в том числе, победную шайбу. Эти голы сравняли его с Марианом Габориком, который ранее единолично удерживал клубный рекорд по продолжительности серии с набранными очками — она также составляла 14 матчей.

В нынешнем сезоне Капризов забросил уже 22 шайбы. Также на его счету 25 голевых передач и, соответственно, 47 очков в общей сложности. Победа над «Тампой» стала для «Дикарей» девятой в последних 11 матчах. Молнии, в свою очередь, прервали серию из четырех выигранных матчей подряд.

Ранее российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обновил рекорд НХЛ по голам за стартовые 40 игр сезона среди игроков старше 36 лет.