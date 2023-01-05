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Капитан «Спартака» Джикия рассказал, что разочарован экс-тренером команды Ваноли

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Reuters

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия заявил, что бывший главный тренер команды Паоло Ваноли расстроил его своим уходом из столичного клуба. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Я был разочарован тем, что когда мы попрощались в Москве на банкете по случаю победы в Кубке, то уже тогда было ощущение, что все — он не приедет. Это было видно по разговору: он тяжело отвечал на вопросы про будущее. Я узнал, что потом Ваноли прилетал в Москву и не увиделся ни с кем... Никому не написал, даже не заехал к команде», — добавил Джикия.

Напомним, Ваноли возглавил «Спартак» в декабре 2021 года. В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб занял десятую строчку в турнирной таблице, а также завоевал Кубок страны. Этот трофей стал для красно-белых четвертым в истории (1994, 1998, 2003, 2022) и первым за 19 лет.

Ваноли на посту главного тренера команды сменил Гильермо Абаскаль.

Ранее бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников, который является болельщиком «Спартака», назвал Гильермо Абаскаля шабашником.

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