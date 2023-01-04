Экс-игрок сборной России Нигматуллин отказался радоваться голу Миранчука в ворота «Вероны»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался о том, что российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук отметился забитым мячом в матче 16-го тура чемпионата Италии с «Вероной». Его слова передает «Чемпионат».

«Пожелаю Алексею стабильности. Не вижу причин восторженно кричать после редких забитых мячей или всплесков. С удовольствием порадуюсь за него, когда придет стабильность — как раз из-за нее он и оказался в Италии», — сказал Нигматуллин.

Матч закончился со счетом 1:1, Миранчук забил на 64-й минуте.

После этой игры туринская команда набрала 22 очка и закрепилась на десятой строчке в турнирной таблице Серии А.

В следующем матче «Торино» сыграет на выезде против «Салернитаны». Игра пройдет 8 января и начнется в 14:30 по московскому времени.

Ранее бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера высказался о голе Алексея Миранчука.