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Экс-игрок сборной России Нигматуллин отказался радоваться голу Миранчука в ворота «Вероны»

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ruslannigmatullin/VK

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался о том, что российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук отметился забитым мячом в матче 16-го тура чемпионата Италии с «Вероной». Его слова передает «Чемпионат».

«Пожелаю Алексею стабильности. Не вижу причин восторженно кричать после редких забитых мячей или всплесков. С удовольствием порадуюсь за него, когда придет стабильность — как раз из-за нее он и оказался в Италии», — сказал Нигматуллин.

Матч закончился со счетом 1:1, Миранчук забил на 64-й минуте.

После этой игры туринская команда набрала 22 очка и закрепилась на десятой строчке в турнирной таблице Серии А.

В следующем матче «Торино» сыграет на выезде против «Салернитаны». Игра пройдет 8 января и начнется в 14:30 по московскому времени.

Ранее бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера высказался о голе Алексея Миранчука.

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Футбол. Чемпионат Италии
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