Экс-футболист «Спартака» Кавазашвили назвал Дзюбу топ-игроком европейского уровня

Бывший футболист московского «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о российском нападающем Артеме Дзюбе, который находится без клуба. Его слова передает «РБ Спорт».

«Вы считаете, что я ненавижу Дзюбу? Вы ошибаетесь, мне он нравится! Один из самых талантливейших игроков за всю историю России. После СССР для меня он топ-игрок европейского, высокого уровня. Он талант! То, что Дзюбу не признавали, виноваты тренеры, а не он», — сказал Кавазашвили.

Сейчас 34-летний Дзюба находится без команды. Он уже ранее выступал в Турции за клуб «Адана Демирспор» с августа 2022 года. 3 ноября его контракт с командой был расторгнут.

Примечательно, что нападающий в день своего рождения дебютировал за клуб в матче третьего тура против «Фенербахче» и отметился забитым мячом.

Всего 34-летний форвард сыграл четыре матча за «Адану», ни одного не провел полностью. Последний раз он появлялся на поле 7 октября.

Ранее российский тренер Игорь Черевченко высказался о перспективах Артема Дзюбы.