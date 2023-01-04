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Валиева — о том, куда потратила первую зарплату: так я ее еще не потратила

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Александр Вильф/РИА Новости

Российская фигуристка Камила Валиева в интервью изданию «7 дней» рассказала о том, как распоряжается заработанными деньгами.

По ее словам, пока нет необходимости в срочных покупках.

«На что я потратила свою первую зарплату? Так я ее еще не потратила. Пока коплю, конкретной цели нет. Есть мечты, но я еще не тратила денег на их осуществление.

Надеюсь, что в будущем смогу помогать маме», — заявила спортсменка.

24 декабря Камила Валиева стала серебряной медалисткой чемпионата России (247,32 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Елизавета Туктамышева замкнула тройку лучших (241,72 балла).

На Олимпийских играх в Пекине Валиева стала обладательницей золотой медали в командном турнире.

В личном первенстве юная спортсменка заняла лишь четвертое место, пропустив вперед себя представительницу Японии Каори Сакамото, а также двух соотечественниц — Александру Трусову и Анну Щербакову.

Ранее фигуристка Елизавета Шалаева высказалась о своей популярности.

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