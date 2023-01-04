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«Зенит» занял седьмое место среди футбольных клубов в мире по просмотрам в TikTok

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Алексей Даничев/РИА Новости

Петербургский «Зенит» стал седьмым среди футбольных клубов мира по просмотрам в TikTok в 2022 году. Об этом сообщает Deportes Finanzas.

Суммарно видеоролики российского клуба набрали 1,25 млрд просмотров.

Лидирует по данному показателю мадридский «Реал», который набрал за прошедший год более 3 млрд просмотров.

На втором месте с 2,92 млрд идет «Барселона», замыкает тройку «Пари Сен-Жермен», чьи клипы собрали 2,42 млрд.

В топ-5 также попали «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», шестое место занял «Ювентус», а позади «Зенита» расположились «Рома», «Ливерпуль» и «Бавария» соответственно.

После первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице. Команда Сергея Семака набрала 42 очка, потерпев в 17 матчах лишь одно поражение.

Ранее бывший игрок московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался об иностранных тренерах, работающих в РПЛ.

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