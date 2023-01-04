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Тренер Черевченко заявил, что РПЛ выиграет от возвращения Дзюбы

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РИА Новости

Российский тренер Игорь Черевченко высказался о перспективах форварда Артема Дзюбы, который на данный момент находится без клуба. Его слова передает RT.

«Мне было бы интересно посмотреть за ним в любом коллективе. От возвращения форварда чемпионат России только выиграет. Уверен, он еще в состоянии принести реальную пользу», — сказал Черевченко.

Сейчас 34-летний Дзюба находится без команды. Он уже ранее выступал в Турции за клуб «Адана Демирспор» с августа 2022 года. 3 ноября его контракт с командой был расторгнут.

Примечательно, что нападающий в день своего рождения дебютировал за клуб в матче третьего тура против «Фенербахче» и отметился забитым мячом.

Всего 34-летний форвард сыграл четыре матча за «Адану», ни одного не провел полностью. Последний раз он появлялся на поле 7 октября.

Ранее бывший игрок ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что Дзюбе нужно ехать в Турцию.

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Футбол. Чемпионат России
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