«ПСЖ» готов продать Неймара за €100 млн

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» готов расстаться с форвардом Неймаром летом. Об этом сообщает Diario Sport.

По информации источника, французский клуб хочет скорректировать платежную ведомость. Сообщается, что руководство «ПСЖ» хочет выручить за Неймара минимум €100 млн.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Неймар принял участие в 15 матчах, в которых забил 11 мячей и сделал 10 результативных передач. На чемпионате мира в Катаре бразилец забил два мяча и сделал один голевой пас в трех матчах. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Неймара оценивается в €75 млн.

Ранее бразильский ведущий Хосе Луис Датена осудил Неймара за пропуск церемонии прощания с легендой футбола Пеле.