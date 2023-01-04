Овечкин прокомментировал свой дубль в ворота «Баффало»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о своем дубле в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Баффало Сэйбрз». Его слова передает The Athletic.

«Шири запрессинговал соперника и сделал все для гола, мне оставалось только попасть в ворота. Если говорить о первой шайбе, то Кузя помог мне своей передачей», — сказал Овечкин.

Сегодня Овечкин оформил дубль в ворота «Баффало». Россиянин в течение 10 минут дважды поразил ворота соперника. В первом случае в качестве ассистента ему выступил Евгений Кузнецов.

Эти шайбы стали 807-й и 808-й в НХЛ для россиянина. Он на данный момент занимает второе место по этому показателю. Теперь целью Овечкина остается непревзойденный рекорд Уэйна Гретцки. Их разделяет 86 шайб.

Ранее Гретцки заявил, что хочет быть рядом с Овечкиным, когда россиянин приблизится к его рекорду.