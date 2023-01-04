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Миранчук признан лучшим игроком «Торино» в матче против «Вероны»

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Gianluca Ricci/LiveMedia/Reuters

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук признан лучшим игроком своей команды в матче чемпионата Италии против «Вероны» по версии портала WhoScored.

Воспитанник «Локомотива» получил оценку 7,09. Всего за матч он отдал 79% точных передач (37 из 47), совершил 58 касаний мяча, нанес четыре удара, два из которых пришлись в створ, и стал вторым в рейтинге лучших игроков поединка.

По версии WhoScored первой звездой игры стал форвард «Вероны» Милан Джурич, чью игру оценили на 8,1 балла.

Матч закончился со счетом 1:1, Миранчук забил на 64-й минуте.

После этой игры туринская команда набрала 22 очка и закрепилась на десятой строчке в турнирной таблице Серии А.

В следующем матче «Торино» сыграет на выезде против «Салернитаны». Игра пройдет 8 января и начнется в 14:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что полузащитник столичного ЦСКА Хорхе Карраскаль близок к переходу в мадридский «Атлетико».

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Футбол. Чемпионат Италии
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