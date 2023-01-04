Хиддинк сравнил нынешних российских футболистов с игроками сборной России 2008 года

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк сравнил российскую национальную команду образца 2023 года со сборной, которая выступала в 2008 году. Его слова передает «РБ Спорт».

«В России ещё не появилось поколение талантливее эпохи 2008 года. Те игроки были очень сильны. Не думаю, что в ближайшее время уровень российских футболистов возрастёт. В условиях отстранения команд от еврокубков это невозможно», — сказал Хиддинк.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ожидалось, что 30 декабря РФС примет решение относительно перехода в Азиатскую конфедерацию, однако в итоге исполком организации объявил о создании рабочей группы, которая проанализирует ситуацию и даст рекомендации о целесообразности ухода из УЕФА.

Ранее бывший главный тренер «Кубани» и московского «Динамо» Дан Петреску прокомментировал возможных переход РФС УЕФА в АФК.