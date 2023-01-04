Чемпион UFC Ислам Махачев опубликовал загадочный пост в соцсетях

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Ислам Махачев на своей странице в социальных сетях разместил новый пост.

«Минуты ползут, часы идут, годы летят. Раньше был молодой и перспективный. А теперь?» — написал Махачев.

22 октября Махачев встречался с Оливейрой в титульном поединке в легком весе на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием. Эта победа стала для него 11-й подряд в рамках турниров UFC.

Махачев провел в профессиональной карьере 24 поединка. Свое единственное поражение он потерпел от бразильца Адриану Мартинса на турнире UFC 192. Мартинс отправил соперника в нокаут в конце второй минуты поединка.

Ранее боец UFC Шон О'Мэлли поделился мнением о поединке между Исламом Махачевым и австралийцем Алексом Волкановски.

Бой за звание чемпиона мира UFC в легком весе состоится в Перте (Австралия) 12 февраля 2023 года. Для Махачева этот поединок станет первой защитой титула.