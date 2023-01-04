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Американский баскетболист «Зенита» раскритиковал российские новогодние блюда

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parmabasket.ru

Американский центровой пермской «Пармы» Джоэль Джеймс попробовал традиционные российские новогодние блюда и поставил им оценки. Там под «горячую руку» баскетболиста попали салат «Оливье», «Селедка под шубой», заливное и маринованные грибы.

Первое блюдо получило оценку 6 из 10. Самую высокую оценку Джеймс поставил 6,5 баллов

«Заливное? Слово звучит красиво. Никогда такого не видел. Это какое‑то желе, да? Хрен и горчица хорошие, а вот само блюдо мне совсем не нравится. Мои соболезнования любителям заливного. Пусть будет 2 из 10», — сказал баскетболист.

Больше всех от американца досталось икре.

«Так, это икра. А что намазано на хлеб? Масло? Не люблю масло. Ох, это точно не для меня. Ставлю ноль. Икра очень соленая, много масла. Ладно, наверное, я погорячился, пусть будет единица, все же люди старались», — передает слова Джеймса «Матч ТВ».

Джеймс играет в России с 2022 года. В нынешнем сезоне центровой «Пармы» имеет не самую высокую результативность, в среднем набирая чуть больше шести очков за игру. Клуб из Перми идет на восьмом месте в Единой лиге ВТБ.

Ранее президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал, как дело Грайнер повлияло на приглашение игроков в лигу.

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